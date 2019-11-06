Ученые выявили новая опасность никотиновой зависимости

Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, заявили ученые. По их оценкам, риск развития этих душевных расстройств у курильщиков почти вдвое выше. Столь неутешительные выводы сделали британские генетики. Их исследование опубликовано в журнале Psychological Medicine.

Исследователи проанализировали ДНК более полумиллиона жителей Великобритании. Выяснилось, что люди, страдающие шизофренией и депрессией, курили заметно чаще, чем другие участники научного эксперимента. Кроме того, люди, страдающие никотиновой зависимостью, более чем в два раза чаще становились шизофрениками и почти вдвое чаще приобретали хроническую депрессию, нежели некурящие участники исследования.

По мнению генетиков, никотин нарушает работу серотонина и дофамина – двух важнейших сигнальных молекул мозга, которые участвуют в развитии шизофрении и депрессии.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 05.11.19

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