Ученые назвали продукт, повышающий риск ранней смерти

Ученые из университета Восточной Финляндии выявили связь между рационом питания и риском преждевременной смерти. Как установили исследователи, чем больше белка потребляет человек, тем выше риск смерти. Впрочем, указывают ученые, не все источники белка оказывают негативное влияние на организм. В частности, диета с большим количеством растительного белка не влечет за собой повышенный риск ранней смерти и даже значительно увеличивает продолжительность жизни. Об этом сообщает издание Zentrum со ссылкой на исследование финских ученых.

К таким выводам исследователи пришли после анализа факторов, способствующих возникновению ишемической болезни сердца. С этой целью они в течение 22 лет вели наблюдения за мужчинами из портового финского города Куопио. За все время наблюдений было зарегистрировано 1225 смертей от болезней. В ходе исследования была обнаружена связь между высоким потреблением общего белка и животного белка и повышенным риском ранней смертности.

Мужчины, которые употребляли более 200 граммов мяса в день, имели повышенный риск преждевременной смерти – на 23% больше по сравнению с теми, в чьем ежедневном рационе было менее 100 граммов мяса, приводит данные исследования «Российская газета». При этом, отмечают ученые, если у человека есть хронические заболевания – сердечно-сосудистые и онкологические – или диабет второго типа, животные белки еще более вредны.

В то же время, как выяснили исследователи, диета с большим количеством растительного белка не только не влечет за собой повышенный риск преждевременной смерти, но и увеличивает продолжительность жизни.

Растительный белок содержится в фасоли, чечевице, а также в орехах. Чем его больше в рационе, тем полезнее для здоровья, заявляют исследователи.

Между тем ученые отмечают, что пока преждевременно говорить о том, способствует ли умеренное потребление белка профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого необходимо провести дополнительные исследования, которые покажут правильность или ошибочность этой гипотезы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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