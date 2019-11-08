Росстат назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни

Росстат впервые назвал число россиян, которые придерживаются здорового образа жизни. Они не курят, немного пьют и занимаются спортом.

По статистике, 12% граждан в течение 2019 года придерживались ЗОЖ, передает РБК. Наибольшая доля непьющих и некурящих россиян проживают в Ингушетии – 48,8%. Затем идут Крым и Адыгея – 29,2% и 28,8% соответственно. За ними следуют Чувашия (24,7%) и Воронежская область (24,2%).

Самый низкий показатель доли населения, ведущего здоровый образ жизни, в Чукотском автономном округе – 0,4%, Туве – 1,1%, в Ненецком автономном округе – 2,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге здоровый образ жизни ведут 8,8% и 6,8% граждан соответственно.

Специалисты учитывали такие показатели, как отказ от курения, физическая активность – не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной нагрузки в неделю, употребление овощей и фруктов не менее 400 г, небольшое количество соли в пище, а также ограниченное употребление алкоголя – не более 168 г чистого спирта в неделю для мужчин и 84 г для женщин.

По словам экспертов, небольшая доля россиян, придерживающихся ЗОЖ, объясняется недоступностью овощей и фруктов, а плохой показатель Чукотки обусловлен аномальными природными условиями региона.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.19

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