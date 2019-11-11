Треть россиян доплачивают за бесплатное лечение в стационарах

Более 30% российских граждан несли дополнительные расходы во время своего последнего лечения в стационаре в течение года. При этом каждый десятый не считает, что имело место нарушение его прав. Таковы результаты опроса, проведенного Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) в партнерстве со Всероссийским союзом страховщиков.

Более 16% россиян не имеют понятия, какие медикаменты они должны получать в больнице бесплатно, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Лишь 35% готовы отстаивать свои права и выяснять в медицинской страховой компании, законно ли с них взяли плату в больнице.

По словам специалистов, именно страховые компании должны информировать пациентов о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения. Пациент вряд ли самостоятельно сориентируется и поймет, что именно по его диагнозу было оплачено в рамках страхового полиса.

Поборы в стационарах эксперты объясняют тем, что тарифы на лечение не покрывают расходы медицинских организаций. В основном это касается больниц районного уровня. Тарифы там минимальные, поэтому они едва сводят концы с концами. Медработники жалуются на нехватку необходимых лекарств. Многие из таких больниц находятся в серьезной кредиторской задолженности.

В ФОМС уточнили, что с этого года прописан пошаговый регламент сопровождения граждан со стороны страховых медицинских организаций. Согласно документу, страховые представители обязаны консультировать и информировать пациента на всех этапах оказания медпомощи.

В большинстве своем споры с медучреждениями удается решить в досудебном порядке. Но страховая компания при необходимости может выступать в суде третьим лицом. Весь объем медицинской помощи по ОМС, на бесплатное получение которой вправе рассчитывать пациент, перечислен в программе госгарантий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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