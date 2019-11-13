Россияне переходят на перекусы вместо полноценного питания

Исследователи компании Mondelez International провели опрос с участием более 6 тысяч человек в 12 странах мира и узнали, как меняются пищевые привычки людей. Оказалось, что 63% россиян не мыслят своей жизни без перекусов.

В целом в мире 6 из 10 человек предпочитают есть небольшими порциями в течение дня, отказываясь от длительных приемов пищи. Среди женщин этот показатель выше. Представители молодежи в возрасте до 20 лет используют перекусы как возможность уединиться и спокойно побыть в своих мыслях («найти время для себя»).

Три четверти взрослых жителей России считают, что перекусы одинаково важны для их умственного (76%) и эмоционального (74%) благополучия, как и для состояния здоровья. Для россиян на первом месте стоит энергетическая ценность перекуса.

Особенность российских потребителей в том, что снеки являются важным элементом культурной и семейной традиции. У многих взрослых россиян продукты для перекуса – такие, как шоколад или печенье – вызывают чувство ностальгии

В то же время растет потребность в здоровом снекинге. 78% респондентов из России считают, что сбалансированная диета обязательно должна включать немного сладостей для удовольствия. 80% россиян уверенны, что именно перекусы помогают им контролировать голод и калорийность в течение дня.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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