Ученые связали потребление сладкого с воспалительными процессами

Ученые обнаружили еще одну опасность для здоровья, вызванную потреблением сахара. Они выяснили, что даже кратковременное увеличение потребления сахара может повысить риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника и оказать существенное влияние на здоровье. Неприятные для сладкоежек выводы сделали ученые из Университета Альберты (Канада).

В ходе экспериментов они кормили одну группу мышей обычной едой, а 50% рациона другой группы составляла сахароза. Затем с помощью декстрана сульфата натрия ученые вызвали у лабораторных животных колит (воспаление толстой кишки). Дальнейшие наблюдения показали, что мыши, питавшиеся в основном сахаром, имели большее повреждение кишечной ткани и дефектный иммунный ответ.

Полученные результаты указывают, что даже небольшие изменения в рационе пациентов могут вызвать обострение симптомов, отметила диетолог, профессор Карен Мэдсен, специализирующаяся на воспалительных заболеваниях кишечника. «Мы хотели узнать, сколько времени потребуется, прежде чем изменение рациона питания повлияет на здоровье. В случае с сахаром и колитом это заняло всего два дня, что нас очень удивило. Мы не думали, что это произойдет так быстро», – рассказала профессор.

Выяснилось, что все дело в кишечных бактериях и воздействии пищи на них. Продукты, богатые клетчаткой, служат топливом для «хороших» бактерий, которые живут в кишечнике и производят короткоцепочечные жирные кислоты, они важны для эффективного иммунного ответа. Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к появлению «вредных» микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом.

«Исследование показало, что проницаемость кишечника у мышей на диете с высоким содержанием сахара довольно резко возросла, это означает, что бактериальные продукты могут свободно перемещаться из кишечника, где они обычно находятся, в другие части организма», – пояснила Карен Мэдсен. По ее словам, это повышает вероятность развития в том числе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 14.11.19

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