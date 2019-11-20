Американские ученые раскрыли основную причину рака

Ученые Университета Северной Каролины (США) установили одну из основных причин развития онкологических заболеваний.

Исследователи выяснили, что 20% случаев возникновения рака связаны с какой-либо бактериальной или вирусной инфекцией. При этом одной главной причиной появления онкологии являются хронические воспалительные процессы в организме, говорится в выводах ученых.

По мнению специалистов, рак может возникнуть в ходе взаимодействия бактерий и гликопротеина MUC1, который выполняет защитную функцию. В условиях постоянного воспаления гликопротеин может запустить опасные патогенные процессы, активирующие онкогены, указывают они. Впрочем, у ряда пациентов гликопротеин продолжает выполнять противовоспалительную функцию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на MedicalXpress.

Ранее Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал заявил, что победить онкозаболевания невозможно. Ученый полагает, что практически все случаи возникновения рака вызваны естественными процессами жизнедеятельности внутри клеток. Речь идет о гидролизе (разложении воды) и появлении агрессивных форм кислорода в клетках, которые в свою очередь провоцируют повреждение участков ДНК и в дальнейшем – возникновение раковых опухолей. Опасность онкологических заболеваний заключается именно в том, что провоцирующие их кислород и вода необходимы для жизни человека. Поэтому, уверен биохимик, рак победить нельзя. Единственным способом борьбы с ним является создание более эффективных способов уничтожения новообразований и уменьшение других факторов риска, подчеркнул ученый.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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