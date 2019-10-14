Наука бессильна: Нобелевский лауреат заявил о невозможности победить рак

Практически все случаи возникновения онкологических заболеваний вызваны естественными процессами жизнедеятельности внутри клеток. Речь идет о гидролизе (разложении воды) и появлении агрессивных форм кислорода в клетках, которые в свою очередь провоцируют повреждение участков ДНК и в дальнейшем – возникновение раковых опухолей. Такое мнение высказал Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал. Ученый подверг критике заявления, что основными причинами мутаций в клетках являются радиация, солнечный ультрафиолет или канцерогены.

Он напомнил о многочисленных утверждениях, согласно которым ультрафиолет может вызвать рак кожи, а источники радиации – рак других органов. Однако, указал исследователь, ультрафиолет не способен спровоцировать опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и только 1% опухолей связан с ионизирующим излучением. Тогда «возникает вопрос – откуда берется рак?» – продолжил ученый и сам на него ответил.

Биохимик полагает, что «почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода» (цитата по ТАСС).

Опасность онкологических заболеваний заключается именно в том, что провоцирующие их кислород и вода необходимы для жизни человека. Поэтому, убежден Линдал, рак победить нельзя. Единственным способом борьбы с ним является создание более эффективных способов уничтожения новообразований и уменьшение других факторов риска.

Линдал получил Нобелевскую премию по химии в 2015 году вместе с американцами Полом Модричем и Азизом Санкаром за исследование механизмов восстановления ДНК. Их исследование показало, как происходит процесс репарации, т.е. «ремонта» клетками своей ДНК-структуры.

Ранее глава Евразийской федерации онкологии, руководитель онкологического отдела ГлавУпДК при МИД России, эксперт Лиги здоровья нации, хирург-онколог Сомасундарам Субраманиан заявил, что от рака не застрахован никто. По его словам, в организме любого человека могут находиться спящие раковые клетки, которые невозможно диагностировать. Болезнь может «проснуться» в любой момент даже у человека, который придерживается здорового образа жизни, отметил специалист. Медик пояснил, что в большинстве случаев спящие раковые клетки остаются от первичной опухоли, которые «приземлились в каком-то органе в виде микрометастаза».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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