«Ждем злоупотреблений и ложных диагнозов», – в «Лиге защиты врачей» оценили введение доплат за выявление рака

Принятый Госдумой в третьем чтении законопроект о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях бессмысленен. Такое мнение высказал президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Эксперт полагает, за новшеством сразу последуют «злоупотребления, спекуляции, гипердиагностика», что обернется увеличением числа ложных диагнозов. По его словам, медики «начнут гоняться за одними заболеваниями, будут терять другие». «Должны быть стандарты осмотров написаны, а вот это (доплаты врачам – прим. ред.) ни о чем просто», – считает Гальперин.

Эксперт подчеркнул, что врачи «должны с одинаковым вниманием относиться ко всем патологиям». «Почему нужно гоняться именно за онкологическими заболеваниями? Нужно, чтобы врачи на осмотрах, первичных осмотрах просто грамотно осматривали, выявляли любые заболевания, а вот натравливать именно на онкологические», – продолжил Гальперин. В то же время он отметил, что смысл в премировании врачей будет в том случае, «если будет доказано, что у нас их (онкозаболевания – прим. ред.) плохо смотрят». «А так я не вижу особой цели», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», накануне Госдума окончательно утвердила законопроект о доплатах врачам за ранее обнаружение онкологических заболеваний. На эти цели власти намерены выделять 1,2 млрд рублей ежегодно. За каждый случай впервые выявленного в ходе диспансеризации или профосмотров онкозаболевания планируется платить 1000 рублей. Предполагается, что выплаты в размере 500 рублей будут получать врачи-терапевты, педиатры, фельдшеры, проводящие профилактические медосмотры и диспансеризацию, врачи, назначившие диагностическое исследование, выполнившие его и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с раком.

Данная инициатива принадлежит Минздраву. Главный внештатный онколог ведомства Андрей Каприн поддержал идею Минздрава. Он отмечал, что у медперсонала возникнет стимул привлекать людей на профосмотры и диспансеризацию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.19

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