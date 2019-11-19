Госдума утвердила закон о премиях врачам за раннее выявление рака

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях.

В частности, предусматривается «предоставление в 2020-2022 годах межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС)… на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения», сообщается на сайте Госдумы. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2020 года. На эти цели планируется выделять 1,2 млрд рублей ежегодно, пояснял ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Кроме того, закон устанавливает, что с 2020 года все расходы на высокотехнологичную помощь, которая не входит в базовую программу ОМС, будут финансироваться не из средств ФОМС, а напрямую из федерального бюджета.

Как сообщал «Новый День», в конце июля текущего года Минздрав выступил с предложением выплачивать медикам по 1000 рублей за каждый случай впервые выявленного в ходе проведения диспансеризации и профосмотров онкологических заболеваний. Согласно проекту постановления кабмина, выплаты в размере 500 рублей будут получать врачи-терапевты, педиатры, фельдшеры, проводящие профилактические медосмотры и диспансеризацию, врачи, назначившие диагностическое исследование, выполнившие его и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с раком.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить финансовое стимулирование медработников за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.19

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