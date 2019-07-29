Врачей в России будут премировать за выявление онкозаболеваний

Российский Минздрав выступил с предложением выплачивать медикам по 1000 рублей за каждый случай впервые выявленного в ходе проведения диспансеризации и профосмотров онкологических заболеваний. Об этом говорится в постановлении кабмина, разработанном министерством и опубликованном на сайте regulation.gov.ru.

Из документа также следует, что выплаты в размере 500 рублей будут получать врачи-терапевты, педиатры, фельдшеры, проводящие профилактические медосмотры и диспансеризацию, врачи, назначившие диагностическое исследование, выполнившие его и своевременно установившие диспансерное наблюдение за пациентом с раком.

Деньги на выплаты премий будут выделяться из Федерального фонда обязательного медицинского образования территориальным фондам, которые будут распределять деньги между медицинскими учреждениями, передает RNS.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить финансовое стимулирование медработников за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации.

Согласно данным исследования филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ и Российского центра информационных технологий и эпидемиологических исследований в области онкологии, показатель выявления злокачественных новообразований в России в прошлом году составил примерно 425,4 на 100 тыс. населения. Это на 1,2% выше уровня 2017 года и на 23,1% выше уровня 2008 года.

По информации Голиковой, самая высокая смертность от рака в России зафиксирована в Тверской, Псковской, Тульской и Орловской областях, а также Севастополе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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