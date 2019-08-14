Смертность в России продолжает опережать рождаемость, рак убивает все больше россиян

За первую половину 2019 году в России от онкологических заболеваний умерли около 149,4 тыс. человек, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Однако основной причиной смерти россиян остаются заболевания сердечно-сосудистой системы, от которых скончались около 441,3 тыс. человек. За первые шесть месяцев 2018 года смертность от подобных болезней была на 0,7% больше.

От ВИЧ скончались 9,9 тыс. россиян. ОРЗ и грипп стали смерти 381 человека – это на 35 человек меньше прошлогодних показателей.

За отчетный период в дорожных авариях погибли 5,5 тыс. человек. Число суицидов сократилось на 7,7% до 8,8 тыс. случаев.

Всего в России за январь-июнь скончались 918,5 тыс. человек, что на 3% меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Между тем, судя по данным официальной статистики, разрыв между смертностью и рождаемостью в России продолжает расти. За первую половину текущего года скончалось на 27,6% больше россиян, чем родилось. В прошлом году данный показатель за аналогичный период составлял 21%, передает РИА «Новости». За первые шесть месяцев 2019 года в России родилось 719,6 тыс. детей, что на 63,1 тыс. или на 8,1% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Естественная убыль населения РФ за полгода зафиксирована на уровне 198,85 тыс. человек, что на 34,66 тыс. больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Ранее специалисты НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России (Санкт-Петербург), Университета Тампере (Финляндия) и Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения оценили экономические потери России из-за онкологических заболеваний. Согласно результатам проведенного ими исследования, экономические потери в 2011-2015 годах достигали ежегодно около 8,1 млрд долларов, или 0,24% ВВП. По сравнению с 2001-2005 годами показатель вырос, тогда потери российской экономики оценивались в 6,5 млрд долларов в год, сообщал «Коммерсантъ». Наибольший ущерб наносит рак легких у мужчин (1,2 млрд долларов), среди женщин – рак молочной железы (0,64 млрд долларов).

Эксперты дали прогноз до 2030 года, по их мнению, потери России из-за преждевременных смертей от рака должны составить 7,5 млрд долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.08.19

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