Потери экономики России из-за онкозаболеваний превысили 8 млрд долларов в год

Специалисты оценили экономические потери России из-за онкологических заболеваний, а также дали прогноз, от рака каких органов будет повышаться смертность населения. Исследование опубликовано в научном издании Scandinavian Journal of Public Health.

Анализ смертности от онкозаболеваний провели сотрудники НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава России (Санкт-Петербург), Университета Тампере (Финляндия) и Международного агентства по изучению рака Всемирной организации здравоохранения. Специалисты оценили продолжительность жизни без потерь от возникновения раковых опухолей, затем при наличии смертности от онкологического заболевания. Полученная разница – время, которое человек мог жить и работать.

По данным экспертов, из-за онкологических заболеваний российские женщины в среднем живут на 18 лет меньше, мужчины – на 15. Связанные с этим экономические потери в 2011-2015 годах достигали ежегодно около 8,1 млрд долларов, или 0,24% ВВП, передает «Коммерсант». По сравнению с 2001-2005 годами показатель вырос, тогда потери российской экономики оценивались в 6,5 млрд долларов в год.

Наибольший ущерб наносит рак легких у мужчин (1,2 млрд долларов), среди женщин – рак молочной железы (0,64 млрд долларов). Затем по величине экономических потерь из-за смертности от рака среди мужчин значится рак желудка (0,52 млрд долларов), среди женщин – рак шейки матки (0,34 млрд долларов).

Эксперты дали прогноз до 2030 года, по их мнению, потери РФ из-за преждевременных смертей от онкозаболеваний должны составить 7,5 млрд долларов. По словам специалистов, за этот период снизится смертность от рака молочной железы и рака легкого, но повысится от рака шейки матки, опухолей головы и шеи, а также рака крови.

В разных странах мира потери экономики из-за онкозаболеваний относительно сопоставимы и составляют 0,1-0,5% ВВП. Например, в США экономический ущерб оценивает в 0,5% ВВП. Эксперты надеются, что результаты их работы будут учтены при разработке и корректировке национальных программ, направленных на снижение показателей преждевременной смертности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

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