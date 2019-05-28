Россия вымирает, как в 90-е: естественная убыль населения ускоряется

В России возросли темпы естественной убыли населения: за три месяца этого года показатель достиг почти 107 тысяч человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Осадчий, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. Демографическую яму он назвал прямым следствием 90-х годов, усугубленных современными проблемами.

«С 2016 года смертность снова, как и в 90-е, поднялась выше рождаемости, – обратил внимание Осадчий. – За два последних года естественная убыль составила 350 тысяч человек. В январе-марте этого года тенденция сохранилась, и даже нарастает: родилось меньше, чем в прошлом году почти на 36 тысяч. Естественная убыль составила уже почти 107 тысяч [человек] – на 20 [тысяч] больше, чем за такой же период 2018 года».

Напомним, в январе-марте 2018 года Росстат зафиксировал естественную убыль населения в 87,3 тысячи человек.

«Демографическая яма, на наш взгляд, – прямое следствие русского креста 90-х годов, но – увы! 90-е в этом плане никуда не ушли: остались и продолжают действовать такие долговременные факторы, как дисбаланс производительных сил, перекос рынка труда, деградация социальной сферы, особенно в селе и малых городах, и к этому добавилась еще и пенсионная реформа», – указал Осадчий.

Согласно данным Росстата, за январь-март 2019 года в России родилось 355,2 тысячи человек, это на 35,7 тысячи человек меньше, чем за такой же период 2018 года (390,9 тысячи человек). Умерло за первые три месяца этого года 461,9 тысячи человек – против 478,2 тысячи за аналогичный период 2018 года. Таким образом, по официальным данным естественная убыль населения в России за первый квартал этого года составила уже 106,7 тысячи человек.

Коммунист напомнил, что «за 25 лет из России вывезли легально и нелегально в рублевом выражении более 200 трлн, или примерно 10 годовых федеральных бюджетов 2019 года». Он подчеркнул, что для развития экономики государству следует изменить денежно-кредитную политику, уйти от курса на стерилизацию денежной массы и недоступных кредитов, вернуть уплату налогов по месту расположения предприятий и покончить с офшорами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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