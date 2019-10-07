Власти сообщили, когда Россия перестанет вымирать, как в 90-е

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Это следует из подготовленного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, внесенного в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета. В МЭР ожидают, что естественный прирост населения начнется с 2024 года. Таким образом, среднегодовая численность населения РФ вырастет в 2022 году до 147,7 млн человек с 146,8 млн человек в 2018 году. К 2024 году этот показатель может достигнуть 148,7 млн человек, рассчитывают в кабмине.

В документе говорится, что в 2020-2023 годах численность населения России будет увеличиваться только за счет мигрантов, сообщает ТАСС. Согласно прогнозу, миграционный прирост в текущем году составит 295,3 тыс. человек, в 2020 году – 440,7 тыс. человек, а в 2024 году – 500,4 тыс. человек.

В 2019 году численность населения трудоспособного возраста достигнет 82 млн человек, в 2020-м – 82,5 млн, а к 2024 году вырастет до 85,3 млн человек.

Минэкономразвития называет в числе демографических вызовов снижение численности женщин в возрасте 20-34 лет, а также сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах. В МЭР указали, что демографические тенденции существенно влияют на социально-экономическое развитие страны.

Среди мер по улучшению демографической ситуации власти, которые запланированы властями, – привлечение иностранных специалистов высокой квалификации и перспективной молодежи, исключение обязательного требования отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство РФ. Кроме того, планируется упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства иностранцам, обучающимся или окончившим российские вузы, а также ведущие учебные заведения стран СНГ и стран Балтии.

Ранее Росстат сообщал, что по итогам первого полугодия в России число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза, тогда как год назад за этот же период показатель составлял 1,2 раза. В целом зарегистрировано 719,7 тысячи родившихся и 918,5 тысячи умерших. Таким образом, отрицательный разрыв составил почти 200 тысяч человек.

Численность постоянного населения РФ на 1 июля 2019 года составила 146,7 млн человек, сократившись с начала года на 64,8 тысячи человек. Естественную убыль населения компенсировал миграционный прирост на 67,4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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