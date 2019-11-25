Вымирающая Россия: социологи узнали, сколько россиян решили остаться бездетными

Почти каждый десятый россиянин (9%) не собирается иметь детей. Об это свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Более половины граждан репродуктивного возраста (55%) признались, что хотят иметь двух и более детей. Около трети респондентов (27%) сообщили, что планируют иметь только одного ребенка. 7% участников исследования затруднились сформировать позицию по этому вопросу, сообщает «Интерфакс».

Социологи между тем отмечают, при наличии необходимых условий мужчины чаще, чем женщины, заявляют о желании иметь пятерых и более детей (11% против 7%).

Всероссийский опрос проводился 24-30 октября 2019 года среди женщин младше 45 лет и мужчин младше 55 лет. В исследовании участвовали 1616 человек в 137 населенных пунктах, 50 регионов России.

«Левада-центр» включен внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Ранее аналитики Счетной палаты в докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года предупредили об ускорении естественной убыли населения РФ. Такая тенденция фиксируется четыре года подряд. Аудиторы зарегистрировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, тогда как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах РФ. При этом превышение числа умерших над числом родившихся в 32 российских регионах составило 1,5-2,1 раза.

Согласно документу, численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек и с начала года уменьшилась на 52,5 тыс. человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

В СП предупредили, что эта негативная тенденция создает существенные риски для реализации национальной цели по достижению устойчивого естественного прироста населения, которая была поставлена в мае указом президента РФ Владимира Путина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.11.19

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