Счетная палата: Россия ускоренно вымирает, под угрозой срыва нацпроект «Демография»

В России четвертый год подряд ускоряется естественная убыль населения. Эта негативная тенденция создает существенные риски для реализации национальной цели по достижению устойчивого естественного роста числа граждан. Об этом говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

Согласно документу, численность населения в России на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность россиян уменьшилась на 52,5 тыс. человек. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

Естественная убыль населения в январе – августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек, что на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза, больше соответствующего периода прошлого года. Данный показатель вплотную приблизился к значению показателя за весь 2018 год – 224,6 тыс. человек.

Аудиторы зарегистрировали естественный прирост населения лишь в 17 регионах, тогда как в 2018 году он отмечался в 20 субъектах РФ. При этом превышение числа умерших над числом родившихся в 32 российских регионах составило 1,5-2,1 раза.

В докладе уточняется, что с января по август в России родилось 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек меньше (-7,8%), чем за аналогичный период прошлого года. Число умерших за этот же период составило 1,2 млн человек и сократилось на 33,7 тыс. человек, или на 2,7%. Аудиторы указывают, что естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд. Это ставит под угрозу выполнение нацпроекта «Демография», рассчитанного до 2024 года и ставящего своими целями снижение смертности среди населения старше трудоспособного возраста и увеличение коэффициента рождаемости (до 1,7 на одну женщину).

Напомним, согласно подготовленному Минэкономразвития (МЭР) прогнозу социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. В МЭР ожидают, что естественный прирост населения начнется с 2024 года. Таким образом, среднегодовая численность населения РФ вырастет в 2022 году до 147,7 млн человек с 146,8 млн человек в 2018 году. К 2024 году этот показатель может достигнуть 148,7 млн человек, рассчитывают в правительстве.

Ранее Росстат сообщал, что по итогам первого полугодия в России число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза, тогда как год назад за этот же период показатель составлял 1,2 раза. В целом зарегистрировано 719,7 тысячи родившихся и 918,5 тысячи умерших. Таким образом, отрицательный разрыв составил почти 200 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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