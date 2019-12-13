По итогам года сокращение населения России станет рекордным за 11 лет

Естественная убыль населения в 2019 году станет самой высокой за последние 11 лет. Даже мигранты не закроют брешь. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По статистике, превышение числа умерших над числом родившихся составило 259,6 тысячи человек в период с января по октябрь 2019 года. По словам экспертов, оставшиеся месяцы кардинально не изменят ситуацию, передает РБК. Таким образом, в 2019 году убыль в стране станет самой высокой за 11 лет, в 2008 году этот показатель был на уровне 362 тысячи человек.

Ситуацию могли бы исправить мигранты. По данным Росстата, миграционный приток за январь-сентябрь составил 193,2 тысячи человек. Однако пик притока мигрантов приходится на весну и лето, маловероятно, что приехавшие осенью и зимой смогут покрыть естественную убыль населения. В результате за девять месяцев текущего года численность населения страны уже сократилась на 43,7 тысячи человек. «До конца года ничего не изменится, население России сократится», – делают вывод эксперты.

Численность россиян в 2019 году уменьшится уже второй год подряд. Стоит отметить, что убыль населения РФ в последние годы наблюдалась не всегда. Так в 2013-2015 годах был естественный прирост, но с 2016 года число жителей страны без учета мигрантов снова начало сокращаться. При этом темпы убывания населения продолжают ускоряться, что в правительстве признают катастрофической тенденцией.

Основная причина убыли населения – сокращение рождаемости, которое фиксируют в 80 из 85 российских регионов России. Меньше всего рожают в Новгородской области (-22,6%), в Чукотском АО (-18,4%) и Ивановской области (-18,2%). Дело в том, что в стране снижается число женщин репродуктивного возраста. Мамами сейчас становятся представительницы малочисленных поколений 1990-х годов.

В то же время снижается и смертность, но ее уменьшение настолько незначительно, что не покрывает низкую рождаемость.

Власти рассчитывают, что население России перестанет сокращаться только через три-четыре года. Ранее президент в майском указе поставил цель – обеспечить устойчивый естественный рост численности населения. Очевидно, в текущем году указание главы государства выполнено не будет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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