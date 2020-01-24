российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 января 2020, 18:05 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Росстат заявил о сокращении населения России второй год подряд

Население России за прошлый год сократилось на 35,6 тыс. человек, следует из предварительных данных Росстата. На 1 января 2019 года численность населения в стране составляла 146 млн 780,7 тыс. человек, год спустя – 146 млн 745,1 тыс. человек. Стоит отметить, что Росстат второй год подряд сообщает об убыли населения: по данным ведомства, за 2018 год численность население РФ уменьшилась на 99,7 тыс. человек. В 2017 году население выросло на 76 тысяч человек. До 2018 года последний раз население в России сокращалось в 2008 году, а затем росло девять лет подряд.

При этом, по данным официальной статистики, городское население растет, а сельское – уменьшается. Так, на 1 января 2020 года население городов составляло 109 млн 548,4 тыс. человек, а годом ранее – 109 млн 453,5 тыс. человек. Численность сельского населения на начало текущего года равнялась 37 млн 196,7 тыс. человек, на 1 января 2019 года – 37 млн 327,2 тыс. человек, приводит данные Росстата «Интерфакс».

Что касается Москвы, на 1 января 2020 года в столице постоянно проживало 12 млн 692,5 тысячи человек против 12 млн 615,3 тысячи человек годом ранее.

Как сообщал «Новый День», Росстат в конце прошлого года ухудшил долгосрочный прогноз численности населения в стране. В среднем варианте прогноза говорится, что население сократится до 143 млн человек к 2036 году. По оценкам демографов, средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ в 2020-2022 годах, подготовленного Минэкономики, естественный прирост населения в России начнется с 2024 года. В 2020-2023 годах численность населения будет расти только за счет мигрантов. Отмечалось, что миграционный прирост в 2019 году составит 295,3 тыс. человек, в 2020 году – 440,7 тыс. человек, а в 2024 году – 500,4 тыс. человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.20

«Нельзя передавать государство в собственность Путину»: озвучены альтернативные поправки к Конституции. / Украина заключила договор на закупку российского газа с Польшей. / «Горько, что такого человека назначают в правительство…» Путин не заметит протест москвичей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

По итогам года сокращение населения России станет рекордным за 11 лет

Власти сообщили, когда Россия перестанет вымирать, как в 90-е

Счетная палата: Россия ускоренно вымирает, под угрозой срыва нацпроект «Демография»

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика,