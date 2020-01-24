Росстат заявил о сокращении населения России второй год подряд

Население России за прошлый год сократилось на 35,6 тыс. человек, следует из предварительных данных Росстата. На 1 января 2019 года численность населения в стране составляла 146 млн 780,7 тыс. человек, год спустя – 146 млн 745,1 тыс. человек. Стоит отметить, что Росстат второй год подряд сообщает об убыли населения: по данным ведомства, за 2018 год численность население РФ уменьшилась на 99,7 тыс. человек. В 2017 году население выросло на 76 тысяч человек. До 2018 года последний раз население в России сокращалось в 2008 году, а затем росло девять лет подряд.

При этом, по данным официальной статистики, городское население растет, а сельское – уменьшается. Так, на 1 января 2020 года население городов составляло 109 млн 548,4 тыс. человек, а годом ранее – 109 млн 453,5 тыс. человек. Численность сельского населения на начало текущего года равнялась 37 млн 196,7 тыс. человек, на 1 января 2019 года – 37 млн 327,2 тыс. человек, приводит данные Росстата «Интерфакс».

Что касается Москвы, на 1 января 2020 года в столице постоянно проживало 12 млн 692,5 тысячи человек против 12 млн 615,3 тысячи человек годом ранее.

Как сообщал «Новый День», Росстат в конце прошлого года ухудшил долгосрочный прогноз численности населения в стране. В среднем варианте прогноза говорится, что население сократится до 143 млн человек к 2036 году. По оценкам демографов, средний вариант прогноза считается наиболее реалистичным.

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ в 2020-2022 годах, подготовленного Минэкономики, естественный прирост населения в России начнется с 2024 года. В 2020-2023 годах численность населения будет расти только за счет мигрантов. Отмечалось, что миграционный прирост в 2019 году составит 295,3 тыс. человек, в 2020 году – 440,7 тыс. человек, а в 2024 году – 500,4 тыс. человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.20

«Нельзя передавать государство в собственность Путину»: озвучены альтернативные поправки к Конституции. / Украина заключила договор на закупку российского газа с Польшей. / «Горько, что такого человека назначают в правительство…» Путин не заметит протест москвичей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»