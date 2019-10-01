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NewDayNews.ru

Вторник, 1 октября 2019, 15:27 мск

Новости Политика

Власти России намерены упростить получение гражданства

Российские власти рассмотрят возможность разрешить иностранцам, желающим стать гражданами РФ, не отказываться от иного гражданства. Речь об этом идет в материалах правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020-2022 годы. Проект бюджета был внесен правительством в Госдуму 30 сентября.

В настоящее время для получения гражданства РФ в общем порядке (ст.13 ФЗ «О гражданстве РФ») иностранные граждане должны обратиться в полномочный орган иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иностранного гражданства. Отказ от иностранного гражданства не требуется в случае, если это предусмотрено международным договором России, законом «О гражданстве РФ», или если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от человека причин.

Минэкономразвития отмечает, что повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения. Уже в 2020 году миграционный прирост составит 441 тыс. человек – на 49% больше, чем в 2019 году, а к 2024 году превысит 500 тыс. человек, спрогнозировали в ведомстве.

За январь-июль 2019 года естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек, а миграционный прирост составил лишь 154 тыс. человек, следует из данных Росстата. Во втором квартале года численность рабочей силы в России сократилась в годовом выражении на 1 млн – до 74,9 млн человек. Власти намерены либерализовать требования к иностранным работникам ради привлечения высококвалифицированных специалистов.

Москва, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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