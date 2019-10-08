В 2019 году в Россию прибудет рекордное число мигрантов

По итогам 2019 года Россия примет самое большое число граждан других стран. За первые шесть месяцев текущего года миграционный прирост составил 153 тысячи 912 человек, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что в оставшиеся месяцы темпы миграции сохранятся.

«Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Причиной такого резкого роста мог стать переход в начале года на новые формы статистической отчетности, что позволило МВД передавать, а Росстату обрабатывать более полную информацию», – рассказала РИА «Новости» завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова

Вторая причина роста числа мигрантов – получение приезжими временной регистрации – их число выросло чуть более чем в 1,4 раза. Кроме того, численность покидающих страну граждан снижается, тогда как численность прибывающих растет – на 4% процента меньше и на 19% больше соответственно.

В основном в Россию едут жители стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении. Среди государств дальнего зарубежья по доле мигрантов лидируют Китай, Сербия и Сирия. «В России для прибывающих остаются привлекательными такие сферы деятельности, как строительство, сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, ремонт», – объяснила эксперт.

В то же время власти снижают число квот и разрешений на работу в России, которые в большей мере получали иностранные граждане из Европы и развитых стран мира, имеющие более высокую квалификацию.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о допустимой доле иностранных сотрудников в разных сферах экономической деятельности в РФ на 2020 год. Согласно документу, самая большая квота для трудовых мигрантов выделена в строительстве – допускается, что от 80% общей численности работников, могут быть иностранцы. Допустимая доля мигрантов, занятых в «выращивании овощей» – 50%, в деятельности сухопутного пассажирского транспорта – 26%, занятых автомобильными грузовыми перевозкам – 26%, в области спорта – 25%. В розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, а также торговле табачными изделиями в специализированных магазинах установлена квота в 15%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.19

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