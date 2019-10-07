Медведев утвердил квоты для трудовых мигрантов: для Москвы – исключение

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил постановление о допустимой доле иностранных сотрудников в разных сферах экономической деятельности в РФ на 2020 год. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Согласно документу, самая большая квота для трудовых мигрантов выделена в строительстве – допускается, что от 80% общей численности работников, могут быть иностранцы. Допустимая доля мигрантов, занятых в «выращивании овощей» – 50%, в деятельности сухопутного пассажирского транспорта – 26%, занятых автомобильными грузовыми перевозкам – 26%, в области спорта – 25%. В розничной торговле алкогольными напитками, включая пиво, а также торговле табачными изделиями в специализированных магазинах установлена квота в 15%.

Стоит отметить, что иностранным гражданам запрещено работать в торговле лекарственными средствами в аптеках, а также заниматься торговлей в нестационарных торговых объектах на рынках и вне магазинов.

В документе отмечается, что норма в сфере строительства не будет распространяться на территории Москвы, Республики Бурятия, Амурской области, а в Дагестане составит 50%.

Численность используемых иностранных сотрудников нужно привести в соответствие с постановлением до 1 января 2020 года, подчеркивается в документе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.10.19

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