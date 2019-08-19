Минус почти 200 тысяч: Россия продолжает вымирать

По итогам первого полугодия в России число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза, тогда как год назад за этот же период показатель составлял 1,2 раза. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в материалах Росстата о социально-экономической ситуации в России.

Согласно этим данным, в 39 субъектах РФ превышение смертности над рождаемостью составило 1,5-2,1 раза, а естественный прирост населения зафиксирован лишь в 16 регионах. В целом зарегистрировано 719,7 тысячи родившихся и 918,5 тысячи умерших. Таким образом отрицательный разрыв составил почти 200 тысяч человек.

В то же время, по оценке статистического ведомства, численность постоянного населения РФ на 1 июля 2019 года составила 146,7 млн человек, сократившись с начала года на 64,8 тысячи человек. Естественную убыль населения компенсировал миграционный прирост на 67,4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.08.19

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