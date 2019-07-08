Рождаемость в России упала до минимума за последние 10 лет

В России суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2018 года составил 1,58. Это минимальное значение за последние 10 лет. Демографический спад охватил более половины субъектов РФ.

По данным Росстата, фактический показатель рождаемости в стране оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте «Демография», пишут «Известия». Суммарный коэффициент рождаемости по итогам прошлого года вырос только в семи регионах.

Эксперты связывают сложившуюся ситуацию с общим снижением числа женщин, которые находятся в так называемом репродуктивном возрасте (20-29 лет). Кроме того, наблюдается тенденция к откладыванию рождения первого ребенка, обусловленная экономической нестабильностью.

«Сейчас численность 20-летних в два раза меньше, чем 30-летних. В репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов», – рассказал зампредседателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко. При этом средний возраст, когда женщины заводят первого ребенка, вырос до 28 лет.

По итогам первого квартала 2019 года рождаемость сократилась на 9,1%. В январе-марте на свет появилось 355,3 тысячи человек, умерло 462 тысячи россиян.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что население страны катастрофически убывает. По ее словам, региональные чиновники искажали реальную статистику смертности «в погоне за качественными показателями». Когда скрывать занижение стало невозможно, показатели смертности стали расти.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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