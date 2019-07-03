В России катастрофически убывает население

Естественная убыль населения России достигла катастрофических показателей. Чиновники намеренно искажали статистику смертности, теперь скрывать занижение уже невозможно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, с января по май 2019 года жителей в России стало на 149 тысяч меньше, передает РИА «Новости». «Мы катастрофически теряем население страны. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», – сообщила вице-премьер на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».

Голикова рассказала, что регионы искажают реальную статистику смертности «в погоне за качественными показателями». Это касается показателей смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин, таких как ДТП. Когда скрывать занижение стало невозможно, показатели смертности стали расти.

В этом году в России стартует национальный проект «Демография», главные задачи которого – рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности соцобслуживания для старшего поколения. Проект рассчитан до 2024 года и обойдется бюджету в 1,6 трлн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.07.19

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