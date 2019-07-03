В Минздраве назвали главную причину смерти российских женщин

Основной причиной смерти женщин в России являются новообразования. По информации Минздрава, в 2017 году от онкологических образования скончались 23,8% россиянок трудоспособного возраста.

Вторая по распространенности причина смерти российских женщин – болезни системы кровообращения. В ведомстве отметили, что из-за них умирают 22,9%. По внешним причинам – ДТП и несчастные случаи – скончалось 19,2% женщин, сообщает «Российская газета», ссылаясь на данные Министерства здравоохранения.

Коэффициент смертности среди женского населения России в 2017 году снизился на 6,9% по сравнению с показателем предыдущего года. На 100 тысяч россиянок трудоспособного возраста умирают около 209.

Больше всего женщин трудоспособного возраста умирает в Тыве, Чукотке и Кемеровской области. Меньше всего – в Ингушетии, Дагестане и Чечне.

В феврале стала известна основная причина смерти российских мужчин. Согласно данным Росстата, мужчины чаще всего умирают от болезней системы кровообращения. Вследствие инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний в 2017 году скончались 102 тысячи российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет).

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что естественная убыль населения России достигла катастрофических показателей. По ее словам, чиновники намеренно искажали статистику смертности, теперь скрывать занижение уже невозможно. При этом уровень рождаемости в стране падает.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.19

Жители Тобольска с ночи стоят у поликлиники, чтобы записаться к стоматологу. / Взял в руки молоток: житель новой Москвы угрожал убийством фельдшеру «скорой помощи». / Власти Ямала заплатят 200 тыс. рублей за травму упавшего ребенка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»