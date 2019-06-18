ООН предсказала снижение численности россиян до 100 млн человек

Население России может сократиться до 100 млн человек к 2078 году. Такой пессимистичный прогноз приводится в демографическом докладе ООН.

Эксперты рассчитали численность россиян до 2100 года. В настоящее время, по данным ООН, на территории РФ проживает 145,8 млн человек.

По самым негативным оценкам к концу века население России сократится до 83,7 млн человек. Если оправдается оптимистичный прогноз, то число жителей страны увеличится до 160 млн человек.

В период с 2030 до 2035 годов рождаемость в России снизится с текущих 9,29 млн до 7,08 млн. После этого прогнозируется рост. Продолжительность жизни в РФ будет ниже, чем в среднем по миру на 0,4 года до 2040 года.

В целом по планете численность населения к середине века вырастет с 7,7 млрд до 9,7 млрд человек, а к концу 2100 года – до 11 млрд человек. Вероятно, к 2027 году лидером среди стран по количеству жителей станет Индия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.06.19

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