В России растет заболеваемость раком: пациенты слишком поздно попадают к онкологам

За последние 10 лет прирост заболеваемости раком в России составил 14%. Об этом сообщил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, одна из причин – улучшение работы диагностического направления. Однако эксперты считают, что в стране еще очень много проблем с ранним диагностированием онкологических заболеваний.

«Ежегодный прирост онкозаболеваемости составляет примерно 1,5%, я думаю, что в 2018 году – это будет сопоставимый показатель», – рассказал Каприн в интервью РИА «Новости». По мнению академика, это связано с увеличением продолжительности жизни, а также с улучшением работы диагностического направления онкологической службы.

В свою очередь участники всероссийского форума «Движение против рака» уверены, что диагностировать рак можно значительно раньше, пишет «Коммерсант». Треть пациентов, у которых выявляют онкозаболевания, в течение года обращаются к врачам до постановки такого диагноза, но из-за пробелов в образовании врачей, опухоль находят позже, чем это возможно.

«Сначала пациенты идут на прием к гинекологу, терапевту, хирургу, к онкологу попадают уже от этих специалистов,– заявил замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин. – Поэтому врачи «первичного контакта» должны разбираться в онкологии».

В настоящее время в России реализуется нацпроект «Здравоохранение». В рамках проекта смертность от новообразований планируется снизить на 7,8% к 2024 году по сравнению с 2017 годом: с 200,6 случая на 100 тысяч человек до 185.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.03.19

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