В России значительно выросло число больных раком

В России за последние несколько лет выросла заболеваемость раком. Об этом сообщил журналистам главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, число больных онкологическими заболеваниями увеличилось на 600 тысяч человек. «Ранее мониторинг показывал 500 тысяч в год, потом 560, сейчас цифра выросла до 600», – цитирует Каприна РБК. Главный онколог РФ отметил, что «заболеваемость является демографическим показателем, который мы не можем регулировать».

Каприн добавил, что от онкологии в России умирает около 200 на 100 тыс. человек. Специалист подчеркнул, что «это положительный показатель», поскольку «нам удается удержать прирост заболеваемости».

Главный онколог при этом назвал ситуацию с заболеваемостью раком в регионах страны «неравнозначной». По его словам, перед минздравом стоит задача «распространить протоколы правильного лечения» по всей стране и «контролировать, чтобы они в любом регионе были доступны для пациента из самого отдаленного места» (цитата по «Интерфаксу»).

Всего на сегодняшний день в России на онкологическом учете состоят 3,6 миллиона человек. Ранее, в феврале Каприн сообщил, что за последние 10 лет прирост заболеваемости раком в России составил 14%. По его словам, одна из причин – улучшение работы диагностического направления. Впрочем, эксперты полагают, что в стране еще множество проблем с ранним диагностированием онкологических заболеваний. Так, треть пациентов, у которых выявляют рак, в течение года обращаются к врачам до постановки такого диагноза, но из-за пробелов в образовании медиков, опухоль находят позже, чем это возможно. «Сначала пациенты идут на прием к гинекологу, терапевту, хирургу, к онкологу попадают уже от этих специалистов, – заявлял замдиректора Национального центра радиологии, врач-онколог Андрей Костин (цитата по газете «Коммерсантъ»). – Поэтому врачи «первичного контакта» должны разбираться в онкологии».

Российские медики отмечают, что наибольший показатель онкозаболеваемости наблюдается у пожилых людей в возрасте 70-79 лет. У мужчин наиболее распространен рак легкого – почти 17% от всех онкологических заболеваний. У женщин – рак молочной железы (больше 20%).

В настоящее время в России реализуется нацпроект «Здравоохранение». В рамках проекта смертность от новообразований планируется снизить на 7,8% к 2024 году по сравнению с 2017 годом: с 200,6 случая на 100 тысяч человек до 185.

В феврале текущего года президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что в ближайшие шесть лет на борьбу с раком в России будет направлено не менее 1 трлн рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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