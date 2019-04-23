Больше половины онкобольных в РФ не получают необходимой химиотерапии, заявила Голикова

В российских больницах не получают химиотерапию две трети пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге.

По ее словам, наиболее проблемными в этом отношении являются Воронежская, Вологодская, Калининградская, Кировская, Омская области, а также Татарстан и Краснодарский край.

Голикова отметила, что за первый квартал текущего года «охват составил только 38% в стационарных условиях и 79% – в дневных стационарах». «Химию» получили соответственно 171,7 тыс. человек в стационарных условиях и 87,3 тыс. человек в условиях дневного стационара, уточнила она, передает «Интерфакс».

Вице-премьер отметила, что выравнивание ситуации возможно в том случае, если средства, выделенные на онкологическую программу, не будут отвлекаться на другие цели. Она призвала наладить тщательный мониторинг за расходованием средств.

Напомним, что в текущем году на федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями планируется выделить более 70 млрд рублей.

Ранее, в апреле главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава, академик РАН Андрей Каприн сообщил, что в России за последние несколько лет выросла заболеваемость раком. По его словам, число онкобольных увеличилось на 600 тысяч человек. Он отметил, что «заболеваемость является демографическим показателем, который мы не можем регулировать».

В феврале Каприн заявлял, что за последние 10 лет прирост заболеваемости раком в России составил 14%. По его словам, одна из причин – улучшение работы диагностического направления. Впрочем, эксперты полагают, что в стране еще множество проблем с ранним диагностированием онкологических заболеваний. Так, треть пациентов, у которых выявляют рак, в течение года обращаются к врачам до постановки такого диагноза, но из-за пробелов в образовании медиков, опухоль находят позже, чем это возможно.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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