Ученые выяснили, какая пища сулит развитие рака кишечника

Ученые сделали неутешительные выводы для мясоедов. Исследователи из Оксфордского университета выяснили, что ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в малых количествах повышает риск развития рака кишечника. Результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.

Исследование длилось на протяжении шести лет. Для этого ученые собрали и обработали данные 500 тыс. пациентов. В ходе работы они выявили 2609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала научной работы было от 40 до 69 лет. В результате исследователи выяснили, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто ежедневно съедал около 76 граммов красного и переработанного мяса, был на 20% выше, чем у тех, кто употреблял не более 21 грамма красного мяса.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 18.04.19

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