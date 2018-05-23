Сами себя губим: названа главная причина распространения рака в мире

Своей деятельностью человек способствует широкому распространению онкологических заболеваний не только среди людей, но и среди животных в природной среде. К такому заключению пришли ученые университета Аризоны, сообщается в пресс-релизе на портале Phys.org.

Среди факторов, которые вызывают эпидемию рака, исследователи назвали химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, накопление пластика, выделение ядерными установками радиационного излучения, а также активное использование пестицидов. Помимо этого, на заболеваемость онкологией влияет так называемое световое загрязнение (речь идет об искусственном свете больших городов), которое сбивает биологические ритмы и вызывает гормональные сбои, тем самым увеличивая риск заболеть раком.

Ученые при этом сравнивают человеческую деятельность с вирусами, которые изменяют клетки организма под себя. По словам одного из авторов исследования Тула Сеппа, люди меняют среду, чтобы сделать ее более подходящей для своей жизни, однако данные изменения «негативно влияют на многие виды разных уровнях, включая возможность развития рака»

Ученые уверяют, что онкологические заболевания встречается у всех видов животных, которые были изучены человеком. В то же время сейчас недостаточно информации о заболеваемости в различных популяциях животных, что затрудняет оценку влияния антропогенной деятельности. В связи с этим, полагают ученые, необходимо продолжить исследование влияния человеческой деятельности на распространенность рака у диких животных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.05.18

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