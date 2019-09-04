Названы три главных фактора развития рака

Курение, употребление спиртного и вирус папилломы человека являются ключевыми факторами, которые способствуют появлению онкологических заболеваний. Такое заявление сделал главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн, подчеркнув, что это доказано Всемирной организацией здравоохранения.

«Мы должны понимать, что примерно 15% – это наш генотип, а все остальное – это наш образ жизни, который мы с вами ведем», – цитирует медика ТАСС.

К другим факторам, провоцирующим развитие рака, Каприн отнес химические вещества, к примеру, асбест или красители. Иногда онкологические заболевания могут быть вызваны чрезмерным употреблением красного мяса, добавил специалист.

Ранее стало известно, что популярные лекарства от гипертонии могут провоцировать появление рака. Считалось, что таблетки с действующим веществом гидрохлоротиазидом никак не влияют на развитие онкологических заболеваний, так как является обычным гипотензивным, мочегонным средством. Однако два исследования датских ученых, в том числе и с использованием данных Датского национального регистра рака, показали связь между приемом гидрохлоротиазида и повышенным риском развития немеланомного рака кожи – базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы. При увеличении суммарной (накопленной) дозы гидрохлоротиазида риск возрастает.

Гидрохлоротиазид входит в состав около 50 препаратов, среди которых Атаканд Плюс, Диурсан, Лозап Плюс, Веро-Триамтезид, Рениприл ГТ, Фенсидрекс-Н, Амитрид мите и многие другие.

Минздрав РФ уже оповещен о проблеме и одобрил соответствующие изменения в инструкции к препаратам, содержащих в качестве действующего вещества либо одного из действующих веществ гидрохлоротиазид, сообщал портал «Вести.Медицина».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.19

Курганского перевозчика накажут за смерть пенсионера-водителя. / В Великобритании подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда. / Диетологи рассказали о «сезонной» диете от жира на животе. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»