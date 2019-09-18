Онколог спрогнозировал скачок смертности в России

Россию ждет резкий рост смертности от онкологических заболеваний. Он произойдет, если в стране не изменятся правила закупки лекарств и составит 20-30%. Такое заявление сделал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан, пишут «Известия».

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно не проверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», – констатировал Масчан. По его словам, проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.

Кроме того, профессор выступил в поддержку распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева о выделении более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита следует также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.

Как писал «Новый День», в начале сентября американские онкологи заявили о пугающей тенденции – неуклонном росте заболеваемость раком толстой кишки «исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода». В отчете содержатся данные из 43 стран: это, по мнению авторов, «глобальный обзор заболеваемости колоректальным раком у лиц в возрасте от 20 до 49 лет». «Предыдущие работы по этому вопросу касались лишь отдельных стран или регионов», – отметил эпидемиолог Михаэль Хоффмайстер из Немецкого центра исследования рака (Германия).

На первом месте по уровню заболеваемости ректальным раком среди молодежи находится Южная Корея. Ежегодно этот диагноз получают в среднем 12,9 из каждых 100 000 жителей этой страны в возрасте до 50 лет. В Германии – 7,7, в индийском Ченнаи – 3,5 молодых людей на 100 000 жителей.

Исследователи отметили, что в течение 10 лет число случаев колоректального рака в возрасте до 50 лет увеличилось в 19 странах. В основном это индустриальные страны со сравнительно высоким доходом, а именно: Австралия, Дания, Германия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Словения и США.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.09.19

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