Россия не может инициировать регистрацию новых лекарств

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что РФ не может быть инициатором в части регистрации новых лекарственных препаратов. Этим должны заниматься производители. В то же время глава Минздрава обещала ускорить регистрацию скандально известного «Фризиума».

«Важно отметить, что РФ сама не может инициировать регистрацию того или иного препарата, даже если он очень нужен. Мы можем выходить на производителей для того, чтобы они откликнулись. Но во всех случаях производитель сам инициирует процесс регистрации», – сказала Скворцова во время прямой линии.

Что касается противоэпилептического препарата «Фризиум», покупка которого россиянами стала поводом для нескольких уголовных дел, то его в ближайшее время зарегистрируют. По словам главы Минздрава, компания Sanofi, которая производит «Фризиум», в течение месяца подаст заявление на его регистрацию в России.

«С учетом того, что этот препарат уже более 20 лет находится в обращении, это будет ускоренная регистрация без повторения клинических исследований», – уточнила Скворцова.

Кроме того, министр рассказала, что список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов претерпит изменения. В частности, в него добавят 24 наименования с 2020 года. Речь идет о препаратах самых современных, высокотехнологичных, в том числе противоонкологических. В настоящее время перечень ЖНВЛП включает 735 наименований.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.19

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