В России резко снизили целевые показатели по доли отечественных лекарств

Минпромторг снизит целевой ориентир по достижению доли медицинских изделий отечественного производства на рынке в 2020 году с 40 до 25%, а в 2024 году – с 45 до 30%. Такие данные содержатся в документах, опубликованных на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Кроме того, в текущем году ведомство намерено понизить целевой показатель доли отечественных лекарств до 32,9% в денежном выражении. Ранее в госпрограмме «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности» значился показатель – 50%. В 2024 году план предлагается снизить с 53 до 36,4%.

В министерстве объяснили необходимость корректировки изменениями в стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года, а также тем, что указанные в предыдущей версии показатели не удалось достигнуть в полном объеме.

Так, с января по сентябрь 2019 года российские лекарства в денежном выражении занимали 30,5% рынка вместо целевых 46%, а медицинских изделий – 22,74% вместо 36%, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минпромторга. Чиновник пояснил, что одна из причин сложившейся ситуации – госрегулирование цен на лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). В частности, максимальная розничная цена на ЖНВЛП не может превышать стоимость оригинальных импортных лекарств.

Из документов также следует, что отечественные препараты пользуются меньшим по сравнению с импортными дорогостоящими лекарствами спросом при закупках для нужд государства. «Снятию зависимости от импортных поставок» также мешает долгая процедура госрегистрации отечественных препаратов.

Как писал «Новый День», в конце прошлого года российское правительство утвердило новую методику ценообразования на ЖНВЛП. По мнению авторов инициативы, данная мера позволит снизить цены на лекарства из этого перечня. Формирование цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019-2020 годах. Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС.

Новая методика предлагает определять все цены на зарубежные препараты, исходя из их стоимости в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя. Цена в России должна быть не выше самой низкой в референтных государствах. В Минздраве пояснили, что в список стран попали государства, «имеющие сопоставимый с Россией уровень развития экономики», и исключены страны «с высокой волатильностью курса национальных валют».

Кроме того, новый документ предусматривает и коэффициенты для снижения стоимости дженериков (лекарства-копии, совпадающие с оригиналом по количеству действующего вещества и влиянию на организм) – каждый обязательно должен быть дешевле инновационного препарата. В перечень ЖНВЛП попадают 616 лекарственных веществ. Цены на них устанавливает государство, производители лишь подают свои заявки с указанием желаемой цены.

Москва, Иван Гридин

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