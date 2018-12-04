Правительство изменило методику расчета цен на жизненно важные лекарства

Российское правительство утвердило новую методику ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП). По мнению авторов инициативы, данная мера позволит снизить цены на лекарства из этого перечня. Формирование цен на лекарства по новой методике пройдет в 2019-2020 годах. Перерегистрацией цен займутся Минздрав и ФАС.

По данным РБК, новая методика предлагает определять все цены на зарубежные препараты, исходя из их стоимости в Венгрии, Греции, Бельгии, Испании, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и в стране производителя. Цена в России должна быть не выше самой низкой в референтных государствах. В Минздраве пояснили, что в список стран попали государства, «имеющие сопоставимый с Россией уровень развития экономики», и исключены страны «с высокой волатильностью курса национальных валют».

Кроме того, новый документ предусматривает и коэффициенты для снижения стоимости дженериков (лекарства-копии, совпадающие с оригиналом по количеству действующего вещества и влиянию на организм) – каждый обязательно должен быть дешевле инновационного препарата. В перечень ЖНВЛП попадают 616 лекарственных веществ. Цены на них устанавливает государство, производители лишь подают свои заявки с указанием желаемой цены.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.12.18

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