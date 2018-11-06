В России отзывают 8 млн таблеток, провоцирующих рак

Лекарства, изготовленные на основе китайского препарата, оказались опасны для здоровья. Выяснилось, что действующее вещество валсартан при длительном применении способствует развитию онкологических заболеваний. Около 8 млн таблеток подлежат отзыву из аптек. При этом некоторые регионы продолжают закупать в медучреждения опасный препарат.

Европейский директорат по качеству медицинской продукции (EDQM) еще летом сообщил, что валсартан содержит опасную примесь N-нитрозодиметиламина (NDMA). В небольших дозах она считалась не опасной для здоровья. Дело в том, что лекарства на основе этого вещества, прописываются для приема длительным курсом, а это уже может вызвать необратимые последствия, в том числе спровоцировать развитие рака, пишет «Лайф».

По данным агентства, в России только госучреждения закупают более 21 млн упаковок в год. Когда европейские специалисты выступили с предупреждением, в российском обороте находилось около восьми миллионов опасных упаковок.

Одним из первых на сообщение об опасности валсартана отреагировал Росздравнадзор по Приморскому краю. В ведомстве заявили об изъятии из оборота «лекарственных препаратов, в состав которых входит фармацевтическая субстанция «Валсартан» производства «Чжецзян хуахай фармасьютикал» (Китай), содержащая потенциально канцерогенную примесь». Росздравнадзор предлагает аптекам и больницам самостоятельно проверить, есть ли у них на складах таблетки из опасных серий, и сообщить в госорган.

В то же время 16 регионов страны продолжают закупать таблетки на основе валсартана. С августа было совершено 34 процедуры закупки на сумму 17,5 млн рублей. Впрочем, документы закупок не позволяют определить, из каких серий идет поставка – из опасных, или из новых, где канцерогена нет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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