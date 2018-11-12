В Петербурге нашли склад с просроченными лекарствами на 300 млн рублей, предназначенными для льготников

Прокуратура Санкт-Петербурга обнаружила на фармацевтической базе лекарства с истекшим сроком годности на сумму более 300 млн рублей. В том числе среди них были препараты, предназначенные для отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь.

Ранее жители Северной столицы направляли жалобы на отсутствие в аптеках препаратов и медицинских изделий, а врачи отказывались выписывать рецепты на льготные лекарства из-за их нехватки.

«Это явилось основанием к внесению представлений об устранении нарушений закона в адрес председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и профильного вице-губернатора Санкт-Петербурга. Представления прокуратуры рассмотрены и удовлетворены», – говорится в сообщении прокуратуры.

Представители ведомства нагрянули с проверкой на склад ОАО «Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга». Компания заключила с Комитетом по здравоохранению контракт на приемку, хранение, доставку и отпуск лекарств и медицинских изделий по рецептам отдельным категориям граждан, имеющих право на государственную социальную помощь.

Прокуратура обнаружила на фармбазе более 156 тысяч единиц лекарственных препаратов и медизделий с истекшим сроком годности на общую сумму более 300 млн рублей, из них поставленных Минздравом РФ – на сумму более 200 млн. Среди просрочки нашли и редкие дорогостоящие препараты, например, лекарства, необходимые для лечения лейкоза. Их цена стартовала от 25 тысяч рублей за упаковку. Недостающие медикаменты льготникам пришлось покупать за свой счет.

«По итогам проверки по данным фактам прокуратура города даст принципиальную оценку деятельности Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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