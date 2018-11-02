С Нового года в России резко взлетят цены на лекарства

В начале 2019 года в России могут подорожать лекарства. По словам игроков фармацевтического рынка, в первую очередь скачок цен обусловлен снижением курса рубля. Однако вырастет стоимость не только импортных препаратов, отечественные производители также нашли несколько причин, чтобы поднять цены.

С прошлого года рубль ослабел по отношению к доллару на 13,9%, к евро – на 10,6%. При этом, по данным Росстата, цены на медикаменты поднялись только на 2,9%. Продавцы фармацевтических товаров реализовывали складские остатки, закупленные по старым ценам, потому стоимость лекарств почти не росла. В конце года аптеки будут пополнять запасы, а значит, на прилавок уже попадут препараты, купленные по новому курсу, пишут «Известия».

В Аптечной гильдии прогнозируют рост стоимости медикаментов на 10%. В первую очередь подорожают импортные лекарства. На российском рынке доля препаратов зарубежного производства составляет 43% в натуральном выражении и 70% в денежном.

Но и произведенные в России препараты не останутся по прежней цене, так как при их создании используются компоненты, ввезенные из-за границы. Впрочем, по словам экспертов, если в ближайший месяц валютная конъюнктура изменится и рубль вновь укрепит позиции, повышения цен удастся избежать.

Кроме того, повлияет на стоимость медикаментов рост ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Несмотря на то, что лекарства не входят в список товаров, на который распространяется изменение НДС, фармкомпании будут закладывать в стоимость конечного продукта возросшие расходы на транспортные услуги, электроэнергию и прочее.

Введение обязательной маркировки – это еще один фактор, который подстегнет стоимость медикаментов. С 2020 года государство обязывает продавцов помещать на упаковках препаратов двухмерный код, отсканировав который, можно будет увидеть, когда и где лекарство выпущено, каков его срок годности и другую информацию. Таким образом власти хотят бороться с фальсификатом и контрафактом. Весь следующий год производители будут закупать оборудование для маркировки. Все затраты также войдут в конечную стоимость.

Подорожание, вероятно, не коснется препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых и важных (ЖНВЛП). Цены на лекарства из этого списка регулируются государством. В то же время затраты на производство ЖНВЛП все же будут заложены в цены препаратов других категорий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.18

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