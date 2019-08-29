Глава Минздрава РФ признала проблемы со скандальным «Фризиумом»

В Минздраве РФ признали потребность детей в запрещенном препарате «Фризиум», за получение которого на почте была задержана мать ребенка-инвалида. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в нем нуждаются от двух до трех тысяч детей.

Министр признала, что «Фризиум» имеет преимущества перед другими лекарствами – это показали проведенные анализы. По словам Скворцовой, сейчас Минздрав прилагает все усилия для того, чтобы из-за сложившейся ситуации не пострадали дети и их родители, передает «Интерфакс».

Ранее глава Благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщала, что активисты «собрали информацию уже о 2100 пациентах, которые принимают эти лекарства, вместо 7, о которых говорила министр здравоохранения Вероника Скворцова год назад».

Как сообщал «Новый День», матери детей, больных эпилепсией обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему с лекарствами, которые не зарегистрированы в России. Сейчас родители закупают их за границей на свой страх и риск, поскольку свободное обращение психотропных препаратов в стране запрещено.

12 августа в Москве на почте при получении посылки с «Фризиумом» силовики задержали мать ребенка-инвалида, было возбуждено уголовное дело. После того, как об этом в «Фейсбуке» рассказала Мониава, скандальная ситуация вышла в публичное пространство. В итоге транспортная прокуратура признала возбуждение дела незаконным.

При этом ранее Мониава заявляла, что за последний год в России ни один ребенок не получил все необходимые препараты из-за Минздрава – и это при том, что даже зарегистрированные лекарства не дают такого результата, как незарегистрированный «Фризиум».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.19

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