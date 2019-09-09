Ученые: молодежь все чаще заболевает один из самых опасных видов рака

В последние годы неуклонно растет заболеваемость раком толстой кишки «исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода», заявили о пугающей тенденции американские онкологи.

В отчете содержатся данные из 43 стран: это, по мнению авторов, «глобальный обзор заболеваемости колоректальным раком у лиц в возрасте от 20 до 49 лет». «Предыдущие работы по этому вопросу касались лишь отдельных стран или регионов», – отметил эпидемиолог Михаэль Хоффмайстер из Немецкого центра исследования рака (Германия).

На первом месте по уровню заболеваемости ректальным раком среди молодежи находится Южная Корея. Ежегодно этот диагноз получают в среднем 12,9 из каждых 100 000 жителей этой страны в возрасте до 50 лет. В Германии – 7,7, в индийском Ченнаи – 3,5 молодых людей на 100 000 жителей.

По словам руководителя исследования Ребекки Сигел, риск развития рака толстой кишки у молодых людей ниже, чем у пожилых. Например, в Словакии уровень заболеваемости этим видом рака среди взрослых в возрасте 50 лет и старше составляет 192,5 случая на 100 000 жителей. Страна с этими показателем оказалась на первом месте. Наименьшее количество случаем зафиксировано в Ченнаи – 27,5 на 100 000 жителей. Тем не менее, «увеличивающееся число молодых людей с этим заболеванием очень тревожит», говорит Хоффмайстер.

Исследователи отметили, что в течение 10 лет число случаев колоректального рака в возрасте до 50 лет увеличилось в 19 странах, пишет «РГ». В основном это индустриальные страны со сравнительно высоким доходом, а именно: Австралия, Дания, Германия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Словения и США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 09.09.19

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