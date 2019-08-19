Известное лекарство от давления провоцирует развитие рака

Популярный препарат от гипертонии может провоцировать развитие рака, считают датские ученые. Считалось, что «Атаканд Плюс» никак не влияет на развитие онкологических заболеваний, так как является обычным гипотензивным, мочегонным средством, с действующими веществами кандесартан и гидрохлоротиазид.

Между тем, два исследования датских специалистов, в том числе и с использованием данных Датского национального регистра рака, показали связь между приемом гидрохлоротиазида и повышенным риском развития немеланомного рака кожи – базальноклеточной карциномы и плоскоклеточной карциномы. При увеличении суммарной (накопленной) дозы гидрохлоротиазида риск возрастает.

Ученые полагают, что виной тому фотосенсибилизирующее действие гидрохлоротиазида. Поэтому людям, принимающим «Атаканд плюс», рекомендовано меньше бывать на солнце, наблюдать за кожей и при первых подозрениях на новообразования или изменения существующих образований обращаться к врачу.

Как отмечает портал «Вести.Медицина», Минздрав России уже оповещен о проблеме и одобрил соответствующие изменения в инструкции к препарату. Изменения внесут в разделы «Особые указания» и «С осторожностью». В последнем разделе укажут – «рак в анамнезе».

Между тем гидрохлоротиазид входит в состав около 50 препаратов. Будут ли внесены изменения в их аннотации, пока неизвестно.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 19.08.19

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