В России обнаружили паразитов, вызывающих рак

Российские ученые установили, что широко распространенные в бассейне рек Обь и Иртыш и вызывающие описторхоз плоские черви вида Opisthorchis felineus (сибирская или кошачья двуустка) могут провоцировать возникновение рака.

Сотрудники Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН выяснили, что эти паразиты, живущие в речной рыбе, обладают канцерогенными свойствами и способны вызывать не только описторхоз и паразитарное поражение печени, но и провоцируют воспаление и неоплазию желчных протоков. Это считается предраковым состоянием и может привести к возникновению холангиокарциномы – высоколетального онкозаболевания. Медики отмечают, что даже после успешной операции по удалению опухоли средняя продолжительность жизни пациента составляет около полугода, сообщает издание «Наука Сибири».

Старший лаборант лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов ФИЦ ИЦиГ СО РАН Дмитрий Пономарев предположил, что «механизм канцерогенеза связан с экскреторно-секреторным продуктом взрослых особей кошачьей двуустки». По его словам, этот продукт обладает генотоксичными свойствами и может вызывать повреждения ДНК, что ведет к предраковым изменениям клеток. При этом исследователь отметил, что «данных о его влиянии на холангиоциты человека на данный момент недостаточно».

В то же время проведенные российскими учеными опыты подтвердили выдвинутую ими гипотезу о том, что сибирская двуустка может провоцировать развитие рака желчных протоков человека. «Наши исследования показали: экскреторно-секреторный продукт кошачьей двуустки значительно увеличивает скорость клеточной миграции и меняет ее тип на индивидуальный, присущий опухоли, при котором клетки перемещаются независимо друг от друга», – указал Пономарев. «Это говорит о приобретении ими злокачественных свойств», – пояснил он.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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