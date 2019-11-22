Ученые нашли связь пограничного расстройства личности и детской травмы

Метаанализ 97 научных работ, посвященных изучению связи детской психологической травмы и психических расстройств показал, что пациенты с пограничным расстройством личности в несколько раз чаще сообщают о пережитом в раннем возрасте стрессе, причем как в сравнении со здоровой популяцией, так и по сравнению с пациентами, которым поставили другие психические диагнозы. Статья британских психологов опубликована в журнале Acta Psychiatrica Scandinavia.

Ученые подтвердили, что в основе многих психических расстройств во взрослом возрасте могут лежать пережитые в детстве стрессовые события: смерть одного из родителей, длительная болезнь, травля в школе или низкий социальный статус. Выяснилось, что пережитая в детстве психологическая травма значительно повышает риск рецидива у больных депрессией и делает заболевание резистентным к лечению.

Метаанализ охватил данные о 11366 пациентах с диагностированным пограничным расстройством личности, 13128 пациентах, наблюдавшихся с другими психическими заболеваниями, и 3732 здоровых людях. Для каждого участника была доступна демографическая информация (пол, возраст, социальный статус и др.), информация о здоровье, данные об их психическом состоянии, а также информация об их детстве (дефицит заботы, данные об издевательствах или насилии в любом другом его проявлении), а также потере одного родителя (или обоих) в возрасте до 19 лет.

Ученые выяснили, что 71,1% участников исследования пережили стрессовое событие в детстве, что почти в 14 раз больше, чем среди участников из контрольной группы здоровых людей и в 3,15 раза больше, чем среди пациентов с другими психическими заболеваниями. Наиболее значимые эффекты наблюдались среди тех пациентов, которые сообщали об отсутствии заботы и эмоциональном насилии.

Исследователи сделали вывод, что детскую травму можно с уверенностью причислить к факторам риска развития пограничного расстройства личности во взрослом возрасте, причем эффект, по-видимому, достаточно более выраженный, чем для каких-либо других психических заболеваний. Одним из механизмов, которые могут определять влияние детской травмы на психическое здоровье, может быть изменение структуры головного мозга, пишет N+1.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 22.11.19

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