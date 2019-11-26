Медики предупредили курильщиков об опасности физкультуры

Физические нагрузки представляют опасность для тех, кто регулярно употребляет табачные изделия. Занятия спортом для курильщиков повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил врач-психотерапевт, и. о. заведующего Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии столичного департамента здравоохранения Валерий Лыков.

По его словам, во время физических упражнений сосуды сужаются, а нагрузка на органы дыхания и сердце увеличивается в том случае, если человек курит. Таким образом, спорт не может нейтрализовать последствия никотиновой зависимости, передает агентство «Москва».

Лыков подчеркнул, что независимо от стажа любой курильщик способен отказаться от вредной привычки. Через несколько месяцев дыхательные функции организма могут восстановиться на 10%, самочувствие улучшится, а через несколько лет значительно снизится риск инфаркта миокарда.

Вместе с тем, врач посоветовал не использовать вейпы и электронные сигареты как помощь при отказе от курения. Что касается так называемых «легких» сигарет, то, перейдя на них, курильщики склонны увеличивать количество сигарет, сильнее и чаще затягиваться, в результате увеличивается доза полученного никотина и смол.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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