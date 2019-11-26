Медики рассказали об опасности мандаринов

Злоупотребление любимым многими новогодним лакомством – мандаринами – может оказать негативное воздействие на организм, предупредили медики. По словам специалистов, суточная норма употребление этих цитрусовых для взрослого человека не должна превышать четырех плодов.

В таком количестве, если нет аллергии или индивидуальной непереносимости, цитрусовые принесут человеку только пользу, рассказал врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева. По ее словам, эти фрукты содержат совсем немного калорий на фоне большого довольно количества витамина С и микроэлементов.

В то же время, переедание мандаринов сулит развитие аллергических реакций, обострение хронических заболеваний ЖКТ и вздутие живота. По словам специалистов, производители зачастую обрабатывают фрукты для защиты от вредителей и увеличения срока годности различными вредными для организма веществами. Они могут остаться на руках после чистки плодов от кожуры, а затем попасть в организм. В связи с этим, диетологи советуют тщательно мыть мандарины в теплой воде, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.11.19

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