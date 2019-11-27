Глава Минздрава рассказала, когда ждать пика заболеваемости гриппом в России

Рост заболеваемости гриппом в России прогнозируется в конце декабря, а пик ожидается в январе – начале февраля. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова со ссылкой на расчеты Института гриппа.

Министр отметила, что в России не было года, чтобы не возникало сезонного повышения заболеваемости. Но по мнению Скворцовой, с учетом активной прививочной кампании эпидемия гриппа будет носить умеренный характер «с небольшим числом сложных клинических случаев».

Глава Минздрава призвала россиян немедленно обращаться к врачу при появлении симптомов гриппа. По ее словам, это следует делать в первые сутки из-за опасности молниеносного развития тяжелых случаев пневмоний, при которых не спасает даже искусственная вентиляция легких. В таких случаях, пояснила министр, используются специальные препараты для насыщения крови кислородом, сообщает «Интерфакс».

По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе зарегистрирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вирусы гриппа выявляются в единичных случаях, отметили в ведомстве.

На 25 ноября привито от гриппа в целом по стране более 62,58 млн. человек, что составляет 43,1% от численности населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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