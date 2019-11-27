Российских детей будут учить здоровому образу жизни с детского сада

Для детей с трех лет подготовили учебники, которые будут мотивировать вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

Обучающее пособие было разработано специалистами Министерства здравоохранения и Министерства просвещения. Кроме того, появились методические рекомендации для учителей и памятка для родителей «для переформатирования обучения детей», передает «Интерфакс».

Скворцова отметила, что именно в раннем возрасте нужно прививать потребность вести здоровый образ жизни. Если это делать в более старшем возрасте, то это не всегда срабатывает. «А все, что формируется у детей, как почистить зубы два раза в день, правила личной гигиены, это закладывается на всю жизнь постоянным шлейфом», – добавила министр.

Ранее Минздрав анонсировал появление в школах новых уроков, на которых будут учить придерживаться ЗОЖ. Программа будет направлена на создание такой системы ценностей человека, которая включает формирование здорового образа жизни и неприятие деструктивного поведения и вредных привычек, указывала Скворцова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.19

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