Врач рассказал об опасностях новогодней елки в доме

В некоторых случаях врачи советуют отказаться от установки на праздники живой новогодней елки и сделать выбор в пользу искусственного дерева. Однако и к его покупке нужно подойти ответственно.

Живая елка – сильный аллерген, который может пагубно повлиять на здоровье людей, страдающих от сезонного проявления этого заболевания, рассказал врач Владимир Болибок «Вечерней Москве». «Если у вас бывают сезонные аллергические реакции на цветущие растения, такие как амброзия или, к примеру, тополиный пух, то есть большая вероятность, что чувствительные рецепторы негативно воспримут и хвою», – указал доктор.

Аллергикам Болибок рекомендовал приобрести искусственное новогоднее дерево, но и с ним могут возникнуть проблемы. Синтетические ели могут также вызвать аллергическую реакцию, если они изготовлены из некачественного сырья.

«Особенно когда в жилом помещении очень жарко, начинается выделение производственного вещества метилфолата. Это отвердитель для пластмассы. Его запах может вызвать сильную головную боль и симптомы отравления», – отметил врач. По его словам, стоит выбирать искусственную ель, при изготовлении которой использовались природные материалы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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